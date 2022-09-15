Okko эксклюзивно покажет бой Мейвезер — Асакура

25 сентября Okko эксклюзивно покажет бой Флойда Мейвезера и Микуру Асакуры.
Легенда мирового бокса, непобеждённый Мейвезер встретится с японским MMA-атлетом Асакурой в трёхраундовом поединке по правилам бокса. Бой будет доступен обладателям подписок «Оптимум+Спорт» и «Премиум» без дополнительной платы.
Бой Мейвезер – Асакура, организованный японским промоушеном Rizin, состоится в Сайтаме. Трансляция Okko начнётся в 6:00 мск. Бой прокомментируют Григорий Стангрит и Роман Мазуров.
Для 45-летнего Мейвезера это будет четвёртый выставочный бой в карьере. Ранее он нокаутом победил Тенсина Нацукаву и Дона Мура. Поединок с блогером Логаном Полом Флойд Мейвезер закончил вничью.
«Поединок Мейвезера и Асакуры – продолжение серии выставочных боёв непобедимого боксёра. Встреча Флойда с блогером Логаном Полом доказала, что упорные любители могут показать по-настоящему захватывающие схватки с легендами. Будем надеяться, что и Асакура сможет впечатлить одного из лучших спортсменов в истории бокса. Увидеть, что приготовил для Мейвезера японский MMA-атлет, можно эксклюзивно в Okko», — заявил генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.
- 15 сентября 2022
-
16:18
-
16:08
-
16:00
-
15:56
-
14:47
-
14:45
-
14:06
-
12:57
-
12:49
-
12:41
-
11:54
-
10:57
-
10:57
-
09:58
-
09:38
-
09:25
-
02:24
- 14 сентября 2022
-
22:24
-
22:04
-
21:47
-
21:23
-
20:50
-
19:55
-
19:41
-
19:19
-
18:27
-
18:13
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:17
-
17:17
-
16:11
-
15:42
-
15:07