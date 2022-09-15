Okko эксклюзивно покажет бой Мейвезер — Асакура

25 сентября Okko эксклюзивно покажет бой Флойда Мейвезера и Микуру Асакуры.

Легенда мирового бокса, непобеждённый Мейвезер встретится с японским MMA-атлетом Асакурой в трёхраундовом поединке по правилам бокса. Бой будет доступен обладателям подписок «Оптимум+Спорт» и «Премиум» без дополнительной платы.

Бой Мейвезер – Асакура, организованный японским промоушеном Rizin, состоится в Сайтаме. Трансляция Okko начнётся в 6:00 мск. Бой прокомментируют Григорий Стангрит и Роман Мазуров.

Для 45-летнего Мейвезера это будет четвёртый выставочный бой в карьере. Ранее он нокаутом победил Тенсина Нацукаву и Дона Мура. Поединок с блогером Логаном Полом Флойд Мейвезер закончил вничью.

«Поединок Мейвезера и Асакуры – продолжение серии выставочных боёв непобедимого боксёра. Встреча Флойда с блогером Логаном Полом доказала, что упорные любители могут показать по-настоящему захватывающие схватки с легендами. Будем надеяться, что и Асакура сможет впечатлить одного из лучших спортсменов в истории бокса. Увидеть, что приготовил для Мейвезера японский MMA-атлет, можно эксклюзивно в Okko», — заявил генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.