Уайлдер прокомментировал категоричный прогноз промоутера Джошуа на его бой с Усиком
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) отреагировал на высказывание промоутера Эдди Хирна, ведущего карьеру звёздного британца Энтони Джошуа.
Напомним, Хирн заявил, что Уайлдер не выиграет ни раунда в возможном бою против обладателя титулов WBA Super/IBF/WBO украинца Александра Усика (20-0, 13 KO).
«Это забавно. Каждый имеет право на собственное мнение. Я не могу избавиться от него. Нужно организовать поединок, и тогда посмотрим, что произойдёт. Возможно, Хирн недоволен тем, что его бойца победили», – сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Ранее экс-чемпион мира в двух весовых категориях и член Зала славы Андре Уорд оценил шансы Уайлдера в бою с Усиком.
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