Василевский ответил, уйдёт ли Емельяненко в очередной загул после боя с Дациком

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о возможных проблемах с алкоголем у соотечественника Александра Емельяненко после боксёрского поединка с Вячеславом Дациком.

«Уйдёт ли Емельяненко в новый загул после боя? Решать только ему. Я как человек, который знаком с Сашей, конечно, хотел бы, чтобы он больше не опускался. Потому что с каждым разом после такого падения на дно будет всё сложней и сложней возвращаться. Здоровье будет уходить. В какой-то момент Саша может даже не вернуться в нормальное состояние для жизни. Это не шутки», – сказал боец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Ранее в интервью Василевский поделился прогнозом на бой Вячеслав Дацик – Александр Емельяненко.