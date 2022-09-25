Дмитрий Кудряшов неожиданно проиграл Сослану Асбарову. Главные фото боя

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) 36-летний Дмитрий Кудряшов в соглавном событие боксёрского вечера от лиги Hardcore, который прошел 24 сентября на «ЦСКА Арене», встретился с 30-летним Сосланом Асбаровым.
Кудряшов со старта занял центр ринга, давя соперника за высоким блоком. Асбаров же сделал ставку на передвижение и скорость рук, в которой он заметно превосходил соперника. Асбаров активно начал вторую трёхминутку, однако замедлился ближе к концу отрезка, чем и воспользовался Кудряшов, зажавший его у канатов и перехвативший инициативу. К четвёртому раунду Кудряшов заметно устал и стал брать затяжные паузы, давая Асбарову беспрепятственно разряжаться по себе скоростными комбинациями. Фаворит пытался отвечать, однако навязать равную борьбу так и не смог.
Лучшие кадры с боя — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Дмитрий Кудряшов прокомментировал проигрыш соотечественнику Сослану Асбарову.
«Дядя Дима, наверное, набоксировался. Всё, что мог, я сделал. Какие могут быть оправдания? Я сегодня проиграл, Сослан по праву чемпион», – сказал Кудряшов после боя в эфире НТВ.
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