Промоутер: даже и не знаю, как Усик сможет побить Джойса

Фрэнк Уоррен, промоутер обязательного претендента на титул WBO в супертяжёлом весе британца Джо Джойса (15-0, 14 KO), считает, что его подопечный представляет серьёзную угрозу для украинского чемпиона Александра Усика (20-0, 13 KO).

«Вы не захотите встречаться с Джо. Если бы я был Усиком, то захотел бы драться с ним? У них есть история в любителях, но это было в любителях. Посмотрите на размеры Джо.

По правде сказать, я даже и не знаю, как Усик сможет побить его. Он попытается перебоксировать его, но Джо измотает его, он очень большой. И он не отстанет от вас. Я считаю, что он доставит Усику много, очень много проблем», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Тайсона Фьюри высказался о возможном бое Усика и Джойса.