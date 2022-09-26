Промоутер: даже и не знаю, как Усик сможет побить Джойса
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Фрэнк Уоррен, промоутер обязательного претендента на титул WBO в супертяжёлом весе британца Джо Джойса (15-0, 14 KO), считает, что его подопечный представляет серьёзную угрозу для украинского чемпиона Александра Усика (20-0, 13 KO).
«Вы не захотите встречаться с Джо. Если бы я был Усиком, то захотел бы драться с ним? У них есть история в любителях, но это было в любителях. Посмотрите на размеры Джо.
По правде сказать, я даже и не знаю, как Усик сможет побить его. Он попытается перебоксировать его, но Джо измотает его, он очень большой. И он не отстанет от вас. Я считаю, что он доставит Усику много, очень много проблем», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Ранее Тайсона Фьюри высказался о возможном бое Усика и Джойса.
Новость по темеТайсон Фьюри: Джойс побьёт Джошуа и средневеса Усика
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