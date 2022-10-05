Холланд рассказал, как относится к Чимаеву после поражения в бою с ним на UFC 279
Поделиться
Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Кевин Холланд признался, что хорошо относится к шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву, несмотря на их словесную перепалку в преддверии очного поединка на UFC 279. Чимаев тогда победил в первом раунде, применив удушающий приём.
«Он поставил меня в очень хорошее положение. Мы любим этого парня. На самом деле я подумываю о том, чтобы повесить плакат с его изображением у себя в ванной», — приводит слова Холланда MMA Fighting со ссылкой на его выступление на канале RR Brands в YouTube.
Ранее Холланд прокомментировал решение завершить карьеру после досрочного поражения от Чимаева.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:
Комментарии
- 5 октября 2022
-
13:32
-
13:23
-
13:00
-
12:48
-
12:10
-
11:47
-
11:19
-
10:41
-
10:26
-
10:10
-
09:25
-
09:18
-
09:09
-
03:45
-
01:06
-
00:01
- 4 октября 2022
-
22:40
-
21:47
-
21:26
-
20:52
-
20:07
-
19:01
-
17:58
-
16:42
-
16:30
-
16:13
-
15:32
-
15:20
-
15:07
-
14:27
-
13:22
-
13:20
-
13:13
-
13:03
-
12:54
Партнерский контент