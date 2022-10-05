Холланд рассказал, как относится к Чимаеву после поражения в бою с ним на UFC 279

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Кевин Холланд признался, что хорошо относится к шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву, несмотря на их словесную перепалку в преддверии очного поединка на UFC 279. Чимаев тогда победил в первом раунде, применив удушающий приём.



«Он поставил меня в очень хорошее положение. Мы любим этого парня. На самом деле я подумываю о том, чтобы повесить плакат с его изображением у себя в ванной», — приводит слова Холланда MMA Fighting со ссылкой на его выступление на канале RR Brands в YouTube.

Ранее Холланд прокомментировал решение завершить карьеру после досрочного поражения от Чимаева.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: