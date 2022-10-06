Владимир Кличко эмоционально отреагировал на решение IBA по российским боксёрам

Украинский бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко отреагировал на решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить российских и белорусских боксёров к турнирам под своей эгидой.

«Можете ли вы нокаутировать себя? Да. IBA является примером и выставляет себя на посмешище перед всем миром, презирая гуманистические и общечеловеческие ценности. Бокс заслуживает гораздо лучшего. Какой позор», – написал Кличко в своём «твиттере».

В релизе Международной ассоциации бокса отмечается, что IBA твёрдо убеждена, что политика не должна оказывать никакого влияния на спорт, а потому всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия.

Ранее решение IBA прокомментировал член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.