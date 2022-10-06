Владимир Кличко эмоционально отреагировал на решение IBA по российским боксёрам

Украинский бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко отреагировал на решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить российских и белорусских боксёров к турнирам под своей эгидой.
«Можете ли вы нокаутировать себя? Да. IBA является примером и выставляет себя на посмешище перед всем миром, презирая гуманистические и общечеловеческие ценности. Бокс заслуживает гораздо лучшего. Какой позор», – написал Кличко в своём «твиттере».
В релизе Международной ассоциации бокса отмечается, что IBA твёрдо убеждена, что политика не должна оказывать никакого влияния на спорт, а потому всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия.
Ранее решение IBA прокомментировал член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.
- 6 октября 2022
-
01:33
-
00:56
- 5 октября 2022
-
23:59
-
22:52
-
22:19
-
21:49
-
20:45
-
19:51
-
18:59
-
17:44
-
16:35
-
16:30
-
16:24
-
16:11
-
15:25
-
15:18
-
15:10
-
14:50
-
14:49
-
14:47
-
14:37
-
14:35
-
14:04
-
13:46
-
13:32
-
13:23
-
13:00
-
12:48
-
12:10
-
11:47
-
11:19
-
10:41
-
10:26
-
10:10
-
09:25