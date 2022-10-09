Казахстанский боец Ербосынулы сразится за звание чемпиона мира в весе Канело 6 ноября

Казахстанский боец Айдос Ербосынулы (16-0, 12 KO) сразится за звание чемпиона мира, сообщает издание BoxingScene.

По информации ресурса, Ербосынулы поборется за регулярный титул WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг) против кубинца Дэвида Моррелла (7-0, 6 KO). Поединок состоится 6 ноября в Миннесоте (США).

Ербосынулы 30 лет. Боксёр выступает на профессиональном ринге с 2015 года и впервые встретится с соперником такого уровня. 24-летний Моррелл завоевал временный титул в августе 2020 года, после чего был возведён в статус полноценного чемпиона.

Напомним, суперчемпионом WBA во втором среднем весе является действующий лидер дивизиона и бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO).