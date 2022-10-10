Одноклубник чемпиона UFC Волкановски рассказал, что Алекс мечтал сделать в России

Российский боец смешанного стиля Олег Оленичев, готовящийся в ноябре провести титульный бой в полутяжёлом весе (до 93 кг) АСА против Муслима Магомедова, рассказал, почему его бывший товарищ по команде и чемпион UFC Алекс Волкановски хотел попасть в Россию.
«Начинал я профессиональную карьеру в известном зале «Тайгер Муайтай». Меня пригласил в команду Фернандо Макачеро. Я не скажу, что я прямо был супербойцом, но следующие полтора года я провёл в Таиланде.
Кстати, со мной в команду попал сейчас уже чемпион UFC Алекс Волкановски. Он македонец, и мы очень быстро нашли общий язык. Помню, что он очень хотел попробовать окунуться в прорубь в России», – сказал боец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Большое интервью с Олегом Оленичевым читайте на «Чемпионате» утром 11 октября.
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