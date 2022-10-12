Стало известно, какую сумму заработал Кевин Холланд за 133 секунды боя с Чимаевым

Стало известно, сколько заработал американский боец Кевин Холланд за бой со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

Информированные источники, близкие к ситуации, сообщают, что за 133 секунды, проведённые в октагоне с Чимаевым, Холланд, потерпевший досрочное поражение удушением, заработал $ 800 тыс.

Напомним, 10 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе Кевин Холланд должен был драться с Даниэлем Родригесом, однако в итоге получил в соперники Хамзата Чимаева, который не справился с весогонкой и лишился поединка с Нейтом Диазом.

Ранее стало известно, что поединок с участием американских бойцов Стивена Томпсона и Кевина Холланда станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC Orlando.