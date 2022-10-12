Букмекеры считают Волкановски аутсайдером в возможном поединке с Махачевым

После того как было подтверждено, что Александр Волкановски будет запасным бойцом на бой за титул в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, были опубликованы коэффициенты на оба потенциальных поединка. В обоих из них Волкановски выступает в качестве аутсайдера.

Коэффициент на победу австралийца над бразильцем составляет 2.1, а его успех в противостоянии с россиянином оценивается коэффициентом 4.

Напомним, 31-летний Махачев впервые за семь с половиной лет выступлений в UFC поборется за чемпионский титул. Для 32-летнего Оливейры это не первый титульный шанс – он уже становился чемпионом в мае 2021 года, однако позднее лишился титула «на весах».