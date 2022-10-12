Антониу Силва охарактеризовал Олейника одним словом
Поделиться
Бывший претендент на титул чемпиона UFC, экс-боец Strikeforce и ряда других организаций, бразилец Антониу «Бигфут» Силва отреагировал на недавний пост, который разместил в своих социальных сетях известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник. Олейник сделал репост сообщения, где говорилось о его истёкшем контракте с UFC.
«Зверь», — оставил комментарий Силва, добавив несколько смайлов в виде хлопающих ладоней.
Напомним, в последнем поединке Олейник встречался с представителем Швеции Илиром Латифи. Бой проходил в ночь на 2 октября мск в Лас-Вегасе (США). Бойцы сражались в предварительном карде турнира UFC Вегас 61. Олейник проиграл единогласным решением судей.
Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61:
Комментарии
- 12 октября 2022
-
15:49
-
15:11
-
14:58
-
14:07
-
13:53
-
12:59
-
12:27
-
11:46
-
11:18
-
11:09
-
10:21
-
10:19
-
09:51
-
08:54
-
02:17
-
02:10
- 11 октября 2022
-
23:55
-
22:44
-
21:06
-
19:58
-
18:52
-
18:19
-
17:31
-
16:40
-
16:33
-
15:46
-
14:52
-
14:40
-
13:38
-
13:36
-
12:59
-
12:42
-
11:41
-
11:22
-
11:22
Партнерский контент