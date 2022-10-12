Антониу Силва охарактеризовал Олейника одним словом

Бывший претендент на титул чемпиона UFC, экс-боец Strikeforce и ряда других организаций, бразилец Антониу «Бигфут» Силва отреагировал на недавний пост, который разместил в своих социальных сетях известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник. Олейник сделал репост сообщения, где говорилось о его истёкшем контракте с UFC.



«Зверь», — оставил комментарий Силва, добавив несколько смайлов в виде хлопающих ладоней.



Напомним, в последнем поединке Олейник встречался с представителем Швеции Илиром Латифи. Бой проходил в ночь на 2 октября мск в Лас-Вегасе (США). Бойцы сражались в предварительном карде турнира UFC Вегас 61. Олейник проиграл единогласным решением судей.

Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61: