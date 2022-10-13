«Видно же, что топовые бойцы его боятся». Боец BKFC Курданов — о перспективах Ломаченко

Российский боец кулачной лиги Bare Knuckle FC Евгений Курданов ответил на вопрос о перспективах Василия Ломаченко. Напомним, украинцу предстоит бой против Джэмейна Ортиса 29 октября.



«Вася вернёт себе пояса, 100%. Видно же, что другие топовые бойцы его боятся. Они особо неохотно пытаются ответить на вопросы, будут ли они драться с Васей Ломаченко. Ни один боец не хочет с ним встречаться. Тяжёлая ситуация, когда ты должен проводить поединки за титулы. Есть бойцы, а есть промоутеры. При этом бойцы сами форсируют моменты.



Поэтому будем надеяться, что всё сложится самым интересным образом. И следующий бой Вася уже проведёт за абсолютное чемпионство. Скорее всего, Дэвин Хэйни выиграет Камбососа во второй раз. И Вася подерётся с Хэйни. Это была бы очень интересная история. А там посмотрим, что они на самом деле задумали», — сказал Курданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

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