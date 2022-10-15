Сехудо объяснил, почему Волкановски ошибся, став запасным в бою Махачева и Оливейры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объяснил, почему обладатель пояса в полулёгком весе Александр Волкановски совершил ошибку, согласившись стать запасным в бою Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

«Многие подумают, что я хейтер, но мне кажется, Волкановски ошибся, согласившись стать запасным в бою Махачева и Оливейры. Александр, ты ведь первый номер и получишь второй титульный бой. UFC подтвердили тебе, что ты следующий в очереди на бой за титул чемпиона в лёгком весе. Почему бы тебе просто не подождать?

Гипотетически это будет худший вариант, если предстоит драться с таким парнем, как Махачев, потому что Ислам умеет ловко подловить соперника в тот момент, когда этого никто не ожидает. Это сильный и мощный боец, который будет над тобой доминировать. Александр, это не самая умная идея», — приводит слова Сехудо MMAJunkie.

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Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона.