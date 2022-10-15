Сехудо объяснил, почему Волкановски ошибся, став запасным в бою Махачева и Оливейры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объяснил, почему обладатель пояса в полулёгком весе Александр Волкановски совершил ошибку, согласившись стать запасным в бою Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.
«Многие подумают, что я хейтер, но мне кажется, Волкановски ошибся, согласившись стать запасным в бою Махачева и Оливейры. Александр, ты ведь первый номер и получишь второй титульный бой. UFC подтвердили тебе, что ты следующий в очереди на бой за титул чемпиона в лёгком весе. Почему бы тебе просто не подождать?
Гипотетически это будет худший вариант, если предстоит драться с таким парнем, как Махачев, потому что Ислам умеет ловко подловить соперника в тот момент, когда этого никто не ожидает. Это сильный и мощный боец, который будет над тобой доминировать. Александр, это не самая умная идея», — приводит слова Сехудо MMAJunkie.
Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона.
- 15 октября 2022
-
09:32
-
08:28
-
04:01
-
01:33
-
00:43
-
00:24
-
00:16
-
00:07
- 14 октября 2022
-
23:50
-
23:28
-
23:15
-
22:41
-
21:46
-
21:04
-
20:53
-
20:10
-
19:55
-
19:31
-
18:56
-
18:17
-
18:01
-
16:46
-
16:09
-
14:36
-
14:35
-
14:12
-
13:06
-
13:00
-
12:37
-
11:42
-
11:31
-
11:20
-
11:15
-
10:51
-
10:33