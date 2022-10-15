Хэйни: начало боя с Ломаченко будет положено после победы над Камбососом

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Девин Хэйни (28-0, 15 KO) в очередной раз заявил о готовности к поединку с членом рейтинга pound-for-pound звёздным украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).

«Бой с Ломаченко меня, без сомнений, волнует. И его начало будет положено после победы 16 октября. Как только я выиграю в своём бою, а он – в своём, нам нужно будет решить, что делать дальше», – приводит слова Хэйни издание BoxingScene.

Напомним, уже на этих выходных в Мельбурне (Австралия) Хэйни проведёт реванш с местным экс-чемпионом Джорджем Камбососом-младшим (20-1, 10 KO). Ломаченко 30 октября в Нью-Йорке (США) встретится с американским проспектом Джэмейном Ортисом (16-0-1, 8 KO).