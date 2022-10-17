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«Я его прикончу». Макгрегор высказался о реванше с Мейвезером

«Я его прикончу». Макгрегор высказался о реванше с Мейвезером
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Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе ирландец Конор Макгрегор поделился мнением о возможном реванше со знаменитым американским боксёром Флойдом Мейвезером.

«Я побью Флойда, если мы проведём реванш. Невысказанная правда, но в первых раундах у меня многое получалось. Каждый удар достигал цели. Я играл в пинг-понг. Я выложусь в полную силу и прикончу Флойда», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.

Бой Макгрегора и Мейвезера состоялся в 2017 году. Флойд тогда добыл победу в 10-м раунде. В последнем на данный момент бою, который состоялся в Сайтаме (Япония), Мейвезер нокаутировал местного бойца MMA Микуру Асакуру.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:

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