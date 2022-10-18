Александр Емельяненко выходил на реванш с Дациком с температурой

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что выходил на реванш с Вячеславом Дациком с температурой.



Напомним, бойцы провели спарринг в рамках рубрики «Минутка». Емельяненко вышел на бой в туфлях и без разминки и получил несколько ощутимых ударов, в результате чего отправился в нокдаун.



«Я приехал больной, с температурой», — объяснил Александр Емельяненко на пресс-конференции Hardcore Boxing.



Менеджер Александра Никита Бурчак раскритиковал организаторов спарринга и назвал реванш подставой.



24 сентября в Москве Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик провели бой по правилам бокса, который завершился победой Дацика. Он отправил соперника в нокаут на 13-й секунде.

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