Перейра: Чимаев откажется от боя со мной, даже если его предложит Дана Уайт
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Бразильский претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) Алекс Перейра считает, что проспект полусреднего дивизиона (до 77 кг) Хамзат Чимаев отказался бы от поединка с ним даже в случае сохранения своих притязаний на чемпионство.
«Что ж, мы с командой считаем, что он просто воспользовался шумихой, чтобы добиться своего. Он не хочет встречаться со мной. Даже если Дана Уайт скажет, что он может подраться с Перейрой сейчас и, независимо от результата, затем подраться за титул – он не согласится», – сказал бразилец в интервью YouTube-каналу Helen Yee.
Напомним, 13 ноября в Нью-Йорке (США) Перейра бросит вызов действующему чемпиону в среднем весе новозеландцу Исраэлю Адесанье. Поединок возглавит турнир UFC 281.
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