Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я верну пояс обратно. Дайте мне ещё один бой». Оливейра – после поражения от Махачева

«Я верну пояс обратно. Дайте мне ещё один бой». Оливейра – после поражения от Махачева
Комментарии

33-летний бразильский боец UFC Чарльз Оливейра сразу после поражения в титульном поединке турнира UFC 280 от российского бойца Ислама Махачева попросил организовать реванш, в котором он попытался бы вернуть себе пояс в лёгком весе.

«Ты боец, ты знаешь какого это (обратился к Кормье — Прим. «Чемпионата»). Я верну пояс обратно. Я никогда не отказывался от боев. Дайте мне ещё один бой», — сказал Оливейра во флэш-интервью в октагоне сразу после завершения поединка с Махачевым.

Напомним, из-за поражения от Ислама у Оливейры прервалась победная серия, состоящая из 11 боёв. Всего на его счету 33 победы в ММА при девяти поражениях. Махачев же наоборот – одержал 11 победу кряду, а в ММА у него 23 победы при одной неудаче.

Наследник Хабиба стал чемпионом UFC! Махачев порвал гениального бразильца Наследник Хабиба стал чемпионом UFC! Махачев порвал гениального бразильца
«Он для него как сын». Махачев всегда был любимым учеником великого Абдулманапа! «Он для него как сын». Махачев всегда был любимым учеником великого Абдулманапа!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022