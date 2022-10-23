«Я верну пояс обратно. Дайте мне ещё один бой». Оливейра – после поражения от Махачева
Поделиться
33-летний бразильский боец UFC Чарльз Оливейра сразу после поражения в титульном поединке турнира UFC 280 от российского бойца Ислама Махачева попросил организовать реванш, в котором он попытался бы вернуть себе пояс в лёгком весе.
«Ты боец, ты знаешь какого это (обратился к Кормье — Прим. «Чемпионата»). Я верну пояс обратно. Я никогда не отказывался от боев. Дайте мне ещё один бой», — сказал Оливейра во флэш-интервью в октагоне сразу после завершения поединка с Махачевым.
Напомним, из-за поражения от Ислама у Оливейры прервалась победная серия, состоящая из 11 боёв. Всего на его счету 33 победы в ММА при девяти поражениях. Махачев же наоборот – одержал 11 победу кряду, а в ММА у него 23 победы при одной неудаче.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
05:59
-
05:29
-
05:17
-
04:54
-
04:25
-
03:04
-
02:54
-
02:53
-
02:47
-
02:33
-
02:24
-
02:18
-
02:13
-
02:06
-
02:05
-
01:55
-
01:40
-
01:33
-
01:26
-
01:21
-
01:16
-
00:58
-
00:54
-
00:52
-
00:48
-
00:34
-
00:27
-
00:22
-
00:21
-
00:17
-
00:08
-
00:06
-
00:05
-
00:03
- 22 октября 2022
-
23:56
Партнерский контент