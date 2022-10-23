«Я верну пояс обратно. Дайте мне ещё один бой». Оливейра – после поражения от Махачева

33-летний бразильский боец UFC Чарльз Оливейра сразу после поражения в титульном поединке турнира UFC 280 от российского бойца Ислама Махачева попросил организовать реванш, в котором он попытался бы вернуть себе пояс в лёгком весе.

«Ты боец, ты знаешь какого это (обратился к Кормье — Прим. «Чемпионата»). Я верну пояс обратно. Я никогда не отказывался от боев. Дайте мне ещё один бой», — сказал Оливейра во флэш-интервью в октагоне сразу после завершения поединка с Махачевым.

Напомним, из-за поражения от Ислама у Оливейры прервалась победная серия, состоящая из 11 боёв. Всего на его счету 33 победы в ММА при девяти поражениях. Махачев же наоборот – одержал 11 победу кряду, а в ММА у него 23 победы при одной неудаче.