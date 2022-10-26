«Годы лишь прибавляются». Ломаченко объяснил, как изменил подготовку к боям

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO), готовящийся на этих выходных в Нью-Йорке (США) вернуться на ринг, объяснил, почему на данном этапе карьеры ему требуется больше отдыха.

«Да, конечно, я корректирую подготовку. Потому что годы лишь прибавляются, они не могут повернуть обратно. И, без сомнений, я чувствую, что мне нужно больше времени на восстановление, чем раньше. Раньше я был способен восстановиться за полдня, теперь же мне требуется целый день. Иногда мы снижаем нагрузки и тратим это время на отдых», – сказал Ломаченко в интервью Yahoo Sports.

Ранее украинский чемпион в супертяжёлом весе Александр Усик обратился к американцу Деонтею Уайлдеру в его день рождения.