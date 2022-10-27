Емельяненко против Еркаева. В Москве состоится турнир ARENA Fighting

В воскресенье, 6 ноября, «ЦСКА Арена» примет первый номерной стадионный турнир ARENA Fighting. Организаторы подготовили для всех фанатов единоборств интереснейшие противостояния профессиональных спортсменов и звёзд мира поп-ММА.

В главном поединке вечера впервые в истории единоборств глава промоушена разделит октагон с профессиональным бойцом – основатель ARENA Сергей Еркаев встретится с Александром Емельяненко.

Помимо этого, на турнире ARENA Fighting встретятся звезда поп-ММА Амирхан Оев и легенда смешанных единоборств Марат Балаев, а также состоится реванш принципиальных соперников – Азизхана Чоршанбиева и Искандера Зияева.



Помимо российских спортсменов, в турнире примут участие бойцы из Таджикистана, Камеруна, Азербайджана, Казахстана, Молдавии.



Мощнейший заряд энергии и отличное настроение гарантированы!



Кард турнира

• Субхон Карликов — Асан Султанов

• Гасан Абдиев — Жан-Мишель Мбок

• Искандер Зияев — Азизхан Чоршанбиев

• Шамиль Мусаев — Ислам Хашиев

• Заира Дышекова — Юлия Куценко

• Анар Сулейманов — Марат Исаев

• Муборакшо Муборакшоев — Иван Майданчук

• Андрей Чуботару — Тайсон Дижон

• Амирхан Оев — Марат Балаев

• Александр Емельяненко — Сергей Еркаев

Билеты вы можете приобрести на «Чемпионате» по ссылке.