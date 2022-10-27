Емельяненко против Еркаева. В Москве состоится турнир ARENA Fighting

В воскресенье, 6 ноября, «ЦСКА Арена» примет первый номерной стадионный турнир ARENA Fighting. Организаторы подготовили для всех фанатов единоборств интереснейшие противостояния профессиональных спортсменов и звёзд мира поп-ММА.
В главном поединке вечера впервые в истории единоборств глава промоушена разделит октагон с профессиональным бойцом – основатель ARENA Сергей Еркаев встретится с Александром Емельяненко.
Помимо этого, на турнире ARENA Fighting встретятся звезда поп-ММА Амирхан Оев и легенда смешанных единоборств Марат Балаев, а также состоится реванш принципиальных соперников – Азизхана Чоршанбиева и Искандера Зияева.
Помимо российских спортсменов, в турнире примут участие бойцы из Таджикистана, Камеруна, Азербайджана, Казахстана, Молдавии.
Мощнейший заряд энергии и отличное настроение гарантированы!
Кард турнира
• Субхон Карликов — Асан Султанов
• Гасан Абдиев — Жан-Мишель Мбок
• Искандер Зияев — Азизхан Чоршанбиев
• Шамиль Мусаев — Ислам Хашиев
• Заира Дышекова — Юлия Куценко
• Анар Сулейманов — Марат Исаев
• Муборакшо Муборакшоев — Иван Майданчук
• Андрей Чуботару — Тайсон Дижон
• Амирхан Оев — Марат Балаев
• Александр Емельяненко — Сергей Еркаев
Билеты вы можете приобрести на «Чемпионате» по ссылке.
- 27 октября 2022
-
18:29
-
18:09
-
17:27
-
17:20
-
15:50
-
15:34
-
15:23
-
14:39
-
14:11
-
13:39
-
13:25
-
12:58
-
12:51
-
12:46
-
12:38
-
12:17
-
11:34
-
11:14
-
11:06
-
10:47
-
10:03
-
09:58
-
09:41
-
09:32
-
08:37
-
01:09
-
00:35
-
00:23
- 26 октября 2022
-
23:58
-
23:10
-
22:59
-
22:07
-
21:45
-
21:32
-
20:30