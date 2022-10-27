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Емельяненко против Еркаева. В Москве состоится турнир ARENA Fighting

Емельяненко против Еркаева. В Москве состоится турнир ARENA Fighting
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В воскресенье, 6 ноября, «ЦСКА Арена» примет первый номерной стадионный турнир ARENA Fighting. Организаторы подготовили для всех фанатов единоборств интереснейшие противостояния профессиональных спортсменов и звёзд мира поп-ММА.

В главном поединке вечера впервые в истории единоборств глава промоушена разделит октагон с профессиональным бойцом – основатель ARENA Сергей Еркаев встретится с Александром Емельяненко.

Помимо этого, на турнире ARENA Fighting встретятся звезда поп-ММА Амирхан Оев и легенда смешанных единоборств Марат Балаев, а также состоится реванш принципиальных соперников – Азизхана Чоршанбиева и Искандера Зияева.

Помимо российских спортсменов, в турнире примут участие бойцы из Таджикистана, Камеруна, Азербайджана, Казахстана, Молдавии.

Мощнейший заряд энергии и отличное настроение гарантированы!

Кард турнира

• Субхон Карликов — Асан Султанов
• Гасан Абдиев — Жан-Мишель Мбок
• Искандер Зияев — Азизхан Чоршанбиев
• Шамиль Мусаев — Ислам Хашиев
• Заира Дышекова — Юлия Куценко
• Анар Сулейманов — Марат Исаев
• Муборакшо Муборакшоев — Иван Майданчук
• Андрей Чуботару — Тайсон Дижон
• Амирхан Оев — Марат Балаев
Александр Емельяненко — Сергей Еркаев

Билеты вы можете приобрести на «Чемпионате» по ссылке.

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