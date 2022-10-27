Названы дата и место боя Чимаева с Ковингтоном
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Американский промоушен UFC уже в ближайшее время может объявить о проведении поединка между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и представителем США Колби Ковингтоном. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную в команде Чимаева.
«О бое Хамзата против Ковингтона будет объявлено в ближайшее время. Бой планируется 18 марта в Великобритании», — сообщили представители шведского бойца.
Ранее сообщалось, что Ковингтон дал согласие на бой. В общей сложности в активе Колби 17 побед при трёх поражениях. Чимаев провёл 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал победу в каждом из них.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:
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