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Названы дата и место боя Чимаева с Ковингтоном

Названы дата и место боя Чимаева с Ковингтоном
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Американский промоушен UFC уже в ближайшее время может объявить о проведении поединка между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и представителем США Колби Ковингтоном. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную в команде Чимаева.

«О бое Хамзата против Ковингтона будет объявлено в ближайшее время. Бой планируется 18 марта в Великобритании», — сообщили представители шведского бойца.

Ранее сообщалось, что Ковингтон дал согласие на бой. В общей сложности в активе Колби 17 побед при трёх поражениях. Чимаев провёл 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал победу в каждом из них.

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