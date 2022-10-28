Мухаммад раскритиковал Чимаева и Ковингтона

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад высказал недовольство в связи с тем, что такие бойцы, как Хамзат Чимаев и Колби Ковингтон, опережают его в рейтинге промоушена. Мухаммад в настоящий момент занимает четвёртое место, Чимаев — третье, а Ковингтон — второе.
«Я знаю, что ходят разговоры о бое Чимаева и Ковингтона, но этот поединок не имеет никакого смысла. Не думаю, что Колби в итоге согласится на него. Как я уже говорил, Ковингтон не принимает жёстких боёв, он не дерётся с парнями, у которых есть шанс победить его.
Теперь давайте о Хамзате. Хорошо, ты победил Гилберта Бёрнса, но были ли у тебя ещё поединки с рейтинговыми бойцами? Так почему же ты выше меня в рейтинге? Почему Колби занимает более высокое положение, чем я? Он не побеждал никого, кроме легковесов и парней, которые шли на серии из поражений», — сказал Мухаммад на канале ESPN MMA в YouTube.
Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой:
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