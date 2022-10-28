Махачев прояснил вопрос о возможных совместных сборах команды Хабиба с Чимаевым
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Новый чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Ислам Махачев рассказал, что в планах команды бывшего чемпиона промоушена в этом же весе Хабиба Нурмагомедова пока нет планов по организации совместных сборов со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Мы тренируемся в разных клубах. Пока не было планов и переговоров о совместных тренировках», — приводит слова Махачева ТАСС.
Напомним, между Чимаевым и двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова Абубакаром в ходе турнира по смешанным единоборствам UFC 280 случился конфликт. Позже бойцы уладили произошедшее. Глава Чечни Рамзан Кадыров впоследствии заявил, что произошло недоразумение.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:
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