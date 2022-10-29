Ломаченко: Хэйни является стороной «А». Я готов на любые его условия

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и действующий член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) заявил, что его не интересуют условия сделки на бой с абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO), который может состояться в начале следующего года.
«Мне всё равно, где состоится бой. Принял ли я пункт о реванше? Без сомнений. Я буду готов к любым его условиям. Позвольте объяснить: он – абсолютный чемпион мира. И он является стороной «А». Мне этот бой нужен больше, чем ему», – приводит слова бойца ESPN.
Напомним, в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке (США) Ломаченко встретится с непобеждённым американцем Джэмейном Ортисом (16-0-1, 8 KO). Поединок возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.
Ранее в команде Хэйни объяснили, почему бой с Ломаченко может не состояться.
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