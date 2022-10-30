Ломаченко после боя с Ортисом заявил, что готов биться за титул абсолютного чемпиона мира

34-летний украинский боксёр Василий Ломаченко прокомментировал победу единогласным решением судей над американцем Джэмейном Ортисом после возвращения в ринг спустя 11 месяцев.
«Я счастлив вернуться в ринг. Спасибо всем болельщикам за поддержку. Спасибо моей команде. Джэмейн Ортис — топ-боксёр. Я говорил это и до нашего боя. Не могу сказать, что Ортис приготовил какие-то сюрпризы в этом поединке. Я готов боксировать за четыре пояса.
Ортис точно лёгкий вес? Точно из легкой весовой категории? Он может боксировать в тяжёлом весе. Я готов к поединку за титул абсолютного чемпиона мира. Готов к любым предложениям и опциям.
Хейни — топ-боксер. Поэтому он сейчас является чемпионом. Мне нужно немного времени на подготовку, и я буду готов к поединку с ним», — цитирует Ломаченко Sport.ua.
Напомним, своём последнем бою в декабре 2021 года Ломаченко одолел по итогам двенадцати раундов ганского нокаутёра Ричарда Комми (30-4-1, 27 KO). Эта победа над Ортисом стала для Василия 17-й в карьере при двух поражениях.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко.
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