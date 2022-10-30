Ломаченко подарил Ортису свой пояс, который ему вручили за победу

34-летний украинский боец Василий Ломаченко отметился красивым жестом после победы единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111) над 26-летним американцем Джэмейном Ортисом.

Несмотря на то, что этот поединок не являлся титульным, после победы над Ортисом Василию вручили пояс второстепенный пояс по версии NABF, который он решил отдать своему оппоненту. Сам Джэмейн удивился такому поступку Ломаченко, но принял его подарок.

Напомним, для экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Ломаченко, вернувшегося в ринг после 11-месячной паузы, эта победа стала 17-й в карьере при двух поражениях, а Ортис потерпел первое поражение в карьере, ранее он шёл на победной серии из 16 поединков.

Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко.