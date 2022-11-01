Российский боксёр Агрба проведёт бой с экс-чемпионом мира трёх организаций в Екатеринбурге

Экс-чемпион мира трёх организаций WBA, IBF и IBO и претендент на звание абсолютного чемпиона мира Джулиос Индонго (23-5) проведёт бой в России. Его соперником станет молодой российский боксёр Харитон Агрба (9-0), в активе которого пояса EBP и IBF European. Боксёры встретятся на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге в главном карде вечера бокса от RCC Boxing Promotions.

Индонго — представитель Намибии. Он входил в олимпийскую сборную страны. В 2016 году боксёр шёл на серии из 11 побед на профессиональном ринге, и его пригласили в Москву, чтобы действующий чемпион мира IBF и IBO Эдуард Трояновский провёл добровольную защиту своих поясов. Джулиос выходил на бой андердогом и смог отправить российского тяжеловеса в тяжёлый нокаут.