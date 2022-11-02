Экс-чемпион UFC Рокхолд высказался о возможном бое с Джейком Полом

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд высказал мнение, что поединок с популярным блогером Джейком Полом принёс бы ему лёгкие деньги, однако тот не соглашается драться с «настоящими мужчинами». Об этом Рокхолд написал у себя в социальных сетях.



«Лёгкие деньги, но он не сражается с настоящими мужчинами», — написал Рокхолд.



Напомним, Джейк начал проводить поединки по правилам бокса в 2020 году вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке, который был у него с блогером Али Эсоном Гибом, Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом. В предыдущем поединке Пол встречался с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой. Бой состоялся во время боксёрского вечера и продлился все восемь раундов. Победу в итоге одержал Джейк.

Нейт Диаз ударил члена команды Пола в подтрибунном помещении: