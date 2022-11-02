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Экс-чемпион UFC Рокхолд высказался о возможном бое с Джейком Полом

Экс-чемпион UFC Рокхолд высказался о возможном бое с Джейком Полом
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Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд высказал мнение, что поединок с популярным блогером Джейком Полом принёс бы ему лёгкие деньги, однако тот не соглашается драться с «настоящими мужчинами». Об этом Рокхолд написал у себя в социальных сетях.

«Лёгкие деньги, но он не сражается с настоящими мужчинами», — написал Рокхолд.

Напомним, Джейк начал проводить поединки по правилам бокса в 2020 году вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке, который был у него с блогером Али Эсоном Гибом, Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом. В предыдущем поединке Пол встречался с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой. Бой состоялся во время боксёрского вечера и продлился все восемь раундов. Победу в итоге одержал Джейк.

Нейт Диаз ударил члена команды Пола в подтрибунном помещении:

Нейт Диаз продолжает раздавать лещи. Следующий на очереди — Джейк Пол? Нейт Диаз продолжает раздавать лещи. Следующий на очереди — Джейк Пол?
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