«А ты сможешь?» А. Емельяненко показал свой выход силой на кольцах

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором показал собственный выход силой на кольцах.

«Выход силой на кольцах! А ты сможешь?» — подписал публикацию Емельяненко.

Напомним, ранее стало известно, что поединок Александра с главой промоушена ARENA Сергеем Еркаевым был перенесён на неопределённое время. Изначально он должен был состояться 6 ноября. В последнем бою Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок, который проходил по правилам бокса, завершился в первом раунде, на 12-й секунде, когда Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и не смог продолжить выступление.