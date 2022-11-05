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Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 5 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией Matchroom Boxing. Главным событием спортивного шоу станет поединок между чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), непобеждённым россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO) и мексиканцем Хильберто Рамиресом, который также за время карьеры не проигрывал (44-0, 30 KO).

На территории России прямую трансляцию боя покажет Первый канал, начало трансляции запланировано на 23:50 по московскому времени.

В последнем бою Бивол также встречался с боксёром из Мексики. Дмитрию противостоял авторитетный боксёр Сауль Альварес. Бивол победил его единогласным решением судей. Рамирес является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). В начале 2019 года Хильберто сменил дивизион и провёл за это время пять боёв, во всех победив досрочно.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе:

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