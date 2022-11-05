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Бивол — Рамирес: прямой эфир боя начнётся примерно в 23:50

Бивол — Рамирес: прямой эфир боя начнётся примерно в 23:50
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Сегодня, 5 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится вечер бокса от британского промоушена Matchroom.

В главном бою обладатель титула чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) проведёт обязательную защиту против экс-чемпиона из категории ниже мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0, 30 KO).

Бивол в мае одержал крупнейшую победу в карьере, нанеся второе поражение звёздному мексиканцу Саулю Альваресу, до этого проигрывавшему только легендарному Флойду Мейвезеру. Рамирес перебрался в полутяжёлый дивизион в 2019 году и с тех пор одержал пять досрочных побед.

На территории России прямую трансляцию боя проведёт Первый канал. Начало трансляции запланировано на 23:50 мск.

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