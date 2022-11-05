Промоутер Ковалёва дала прогноз на бой Бивол — Рамирес

Кэти Дува, промоутер трёхкратного чемпиона мира Сергея Ковалёва, высказалась о титульном поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Хильберто Рамиресом, который состоится сегодня, 5 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я поставлю на то, что Бивол уверенно победит Рамиреса по очкам. Как по мне, боксёрские навыки Бивола поставят Рамиреса, который никогда не дрался с кем-то близким по уровню с Канело, в тупик.

По правде сказать, Бивол игрался с Альваресом, несмотря на близкий счёт. Дмитрий будет побеждать Рамиреса от начала и до конца поединка. Он всегда выходит на ринг с подготовленным планом, чтобы воспользоваться слабостями соперников. И я ожидаю, что этот поединок не будет отличаться», – приводит слова функционера The Ring.

Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?