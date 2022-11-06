Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, сколько смогут заработать Бивол и Рамирес за предстоящий бой

Стало известно, сколько смогут заработать Бивол и Рамирес за предстоящий бой
Комментарии

Стало известно, сколько заработают российский боксёр Дмитрий Бивол и мексиканец Хильберто Рамирес за предстоящий бой за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA.

Как сообщает Total Sportal, Бивол гарантированно заработает € 510 тыс., а Рамирес — € 352 тыс. Включая долю PPV (Pay-per-view) россиянин сможет получить до € 1,5 млн, мексиканец — до € 650 тыс.

Напомним, бой между Биволом и Рамиресом в России покажет Первый канал. Ориентировочный старт поединка — в 1:00 по московскому времени.

В последнем своём бою Бивол также встречался с боксёром из Мексики — Саулем Альваресом. Бивол победил его единогласным решением судей. Рамирес является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). В начале 2019 года Хильберто сменил дивизион и провёл за это время пять боёв, победив во всех досрочно.

Бивол — Рамирес: здоровенный мексиканец идёт за головой Дмитрия. Будет наказан. LIVE Бивол — Рамирес: здоровенный мексиканец идёт за головой Дмитрия. Будет наказан. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022