Стало известно, сколько смогут заработать Бивол и Рамирес за предстоящий бой

Стало известно, сколько заработают российский боксёр Дмитрий Бивол и мексиканец Хильберто Рамирес за предстоящий бой за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA.



Как сообщает Total Sportal, Бивол гарантированно заработает € 510 тыс., а Рамирес — € 352 тыс. Включая долю PPV (Pay-per-view) россиянин сможет получить до € 1,5 млн, мексиканец — до € 650 тыс.



Напомним, бой между Биволом и Рамиресом в России покажет Первый канал. Ориентировочный старт поединка — в 1:00 по московскому времени.



В последнем своём бою Бивол также встречался с боксёром из Мексики — Саулем Альваресом. Бивол победил его единогласным решением судей. Рамирес является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). В начале 2019 года Хильберто сменил дивизион и провёл за это время пять боёв, победив во всех досрочно.