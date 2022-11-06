Фото: Энтони Джошуа и Александр Поветкин пришли на бой Бивол — Рамирес

Проходящий сегодня, 6 ноября, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) боксёрский вечер от британской промоутерской компании Matchroom не остался без звёздных гостей.

Так, чемпионский поединок в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO) и мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-0, 30 KO) посетили звёздный британский супертяжеловес Энтони Джошуа и его бывший соперник российский ветеран Александр Поветкин, завершивший карьеру в начале 2021 года.

Ранее в интервью Бивол объяснил, почему назвал поединок с Хильберто Рамиресом тяжелейшим в своей профессиональной карьере.

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Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе: