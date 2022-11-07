В WBA определят обязательного претендента в лёгком весе

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) санкционировала поединок за звание обязательного претендента на титул в лёгком весе (до 61,2 кг) между доминиканцем Мишелем Риверой (24-0, 14 KO) и американцем Фрэнком Мартином (16-0, 12 KO).
Бойцы сойдутся 18 декабря в США. Поединок возглавит боксёрский вечер от PBC, который пройдёт на телеканале Showtime.
Мишелю Ривере 24 года. Боец выступает на профессиональном ринге с 2016 года, с 2019-го он боксирует в США. В своём последнем бою, состоявшемся в андеркарде шоу Уайлдер – Хелениус, доминиканец победил по итогам восьми раундов малоизвестного американца Джерри Переса.
Фрэнку Мартину 27 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2017 года и провёл все поединки на родине. Его соперниками были локальные бойцы.
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