Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик ответил на вопрос о возможном проведении поединка с представителем России

Усик ответил на вопрос о возможном проведении поединка с представителем России
Комментарии

35-летний непобеждённый украинский боксёр Александр Усик (20-0, 13 КО), владеющий поясами WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе, высказался о возможном поединке с российским бойцом.

«Хотел бы я провести поединок с представителем России? Для чего мне это нужно? Я столько раз их побеждал.
Поветкин может вернуться на ринг? Ну я бы повторил тоже самое с ним. У меня не было бы выбора, кроме как просто побить его», — приводит слова Усика Interia.

Напомним, в своём последнем бою в августе этого года Усик встречался с британцем Энтони Джошуа и одержал победу раздельным решением судей, защитив пояса чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки.

Усику нельзя драться с Биволом. Россиянин сделает из украинца посмешище Усику нельзя драться с Биволом. Россиянин сделает из украинца посмешище
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022