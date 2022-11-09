Усик ответил на вопрос о возможном проведении поединка с представителем России
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35-летний непобеждённый украинский боксёр Александр Усик (20-0, 13 КО), владеющий поясами WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе, высказался о возможном поединке с российским бойцом.
«Хотел бы я провести поединок с представителем России? Для чего мне это нужно? Я столько раз их побеждал.
Поветкин может вернуться на ринг? Ну я бы повторил тоже самое с ним. У меня не было бы выбора, кроме как просто побить его», — приводит слова Усика Interia.
Напомним, в своём последнем бою в августе этого года Усик встречался с британцем Энтони Джошуа и одержал победу раздельным решением судей, защитив пояса чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки.
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