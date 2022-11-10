«В ожидании твоей ошибки». Хамзат Чимаев показал фото со стаей гиен

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками несколькими фотографиями, дав понять, что понимает, что некоторые ждут, когда он ошибётся.
«В ожидании твоей ошибки», — говорится в описании фото с гиенами.
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Напомним, в последнем поединке Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально шведский боец должен был выйти на ринг с американцем Нейтом Диазом, однако, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.
Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве:
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