Чарльз Оливейра отреагировал на проигрыш Эдгара одним эмодзи

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра отреагировал на результат боя на турнире UFC 281, в котором американец Фрэнки Эдгар встречался с соотечественником Крисом Гутьерресом.
Поединок завершился досрочной победой Гутьерреса нокаутом в первом раунде.
Оливейра отреагировал на решение судей в своём «твиттере» постом в виде одного грустного эмодзи.
Этот бой стал последним для Фрэнки Эдгара. 40-летний боец в предыдущий раз выходил в октагон в ноябре 2021 года на турнире UFC 268 и проиграл Марлону Вере нокаутом в третьем раунде. В феврале того же года на турнире UFC Fight Night 184 он был нокаутирован Кори Сэндхагеном в первом раунде. В активе Эдгара 24 победы и 11 поражений.
На счету Гутьерреса девять боёв в UFC, в которых он добился семи побед, потерпел одно поражение и свёл один бой к ничейному исходу.
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