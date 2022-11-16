Экс-чемпион UFC Фрэнки Эдгар: не так я хотел уйти из спорта

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар прокомментировал поражение в поединке с соотечественником Крисом Гутьерресом на UFC 281. Эдгар проиграл нокаутом в первом раунде. Этот бой стал последним для Фрэнки.



«Очевидно, что сердце после этого просто разбито. Не так я хотел уйти из спорта. Но что есть, то есть. Вы видели нокаут, все это видели. Отстой, но я просто не могу жаловаться, если честно. Фанаты скандировали моё имя всё время, до и после боя. Я много работал, чтобы добиться того, чего достиг. Чертовски много. Всю свою жизнь мне приходилось жертвовать многим. Я с первого же дня вложил все силы в спортивную карьеру, но кто я такой, чтобы жаловаться? Есть люди, которые много работают и просто выживают. Я знаю обе стороны этого. Я просто пытаюсь быть благодарным за то, чего достиг. Благодарен за путешествие, которое у меня было», – приводит слова Эдгара MMA Fighting со ссылкой на его выступление на канале Champ and The Tramp в YouTube.