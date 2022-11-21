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Глава Bellator высказался о трилогии между Немковым и Андерсоном

Глава Bellator высказался о трилогии между Немковым и Андерсоном
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Глава бойцовского промоушена Bellator Скотт Кокер высказался о возможности трилогии между действующим чемпионом в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном.

«Рассматриваю ли я трилогию? Без сомнений. Понимаю, это был реванш, турнир завершён, но это тот поединок, который мы могли бы снова организовать в будущем. Посмотрим, как покажут себя парни.

Немкову предстоит провести большой поединок против Йоэля Ромеро 4 февраля в Лос-Анджелесе, чего мы с нетерпением ожидаем. У него много работы. Давайте посмотрим, как эти парни справятся с дивизионом, чтобы понять, когда они встретятся», – приводит слова Кокера издание MMAJunkie.

Ранее в интервью Кокер оценил выступление Немкова в реванше с Андерсоном.

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