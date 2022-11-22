Гилберт Бёрнс: 22 ноября сообщат имя соперника на UFC 283 в Бразилии

Бразильский экс-претендент на титул в полусреднем весе Гилберт Бёрнс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о том, что сегодня он узнает имя своего следующего соперника.

«Только что узнал от UFC, что 22 ноября они дадут мне ответ с именем моего следующего соперника», — написал Бёрнс.

Напомним, ранее бразилец дал устное согласие на бой-реванш со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Первый поединок между ними прошёл на турнире UFC 273. Чимаев тогда победил единогласным решением по итогам трёх раундов.

В своём последнем бою на турнире UFC 279, который состоялся 11 сентября в Лас-Вегасе (США), Чимаев досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда, вышедшего на замену после того, как ветеран Нейт Диаз отказался драться с уроженцем Чечни из-за проваленного взвешивания.

Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым: