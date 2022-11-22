Гилберт Бёрнс: 22 ноября сообщат имя соперника на UFC 283 в Бразилии

Бразильский экс-претендент на титул в полусреднем весе Гилберт Бёрнс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о том, что сегодня он узнает имя своего следующего соперника.
«Только что узнал от UFC, что 22 ноября они дадут мне ответ с именем моего следующего соперника», — написал Бёрнс.
Напомним, ранее бразилец дал устное согласие на бой-реванш со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Первый поединок между ними прошёл на турнире UFC 273. Чимаев тогда победил единогласным решением по итогам трёх раундов.
В своём последнем бою на турнире UFC 279, который состоялся 11 сентября в Лас-Вегасе (США), Чимаев досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда, вышедшего на замену после того, как ветеран Нейт Диаз отказался драться с уроженцем Чечни из-за проваленного взвешивания.
Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:
- 22 ноября 2022
-
21:02
-
20:32
-
19:56
-
19:43
-
18:50
-
18:20
-
17:57
-
16:53
-
16:32
-
15:29
-
15:03
-
13:58
-
13:01
-
12:38
-
12:30
-
11:52
-
11:22
-
10:39
-
10:35
-
10:03
-
09:52
-
07:56
-
06:28
-
05:48
-
00:46
-
00:33
- 21 ноября 2022
-
23:45
-
23:36
-
23:20
-
22:22
-
22:12
-
21:49
-
20:59
-
20:32
-
20:08