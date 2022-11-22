«Моя принцесса!» Александр Емельяненко показал фото с дочкой

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией с дочкой.



«Моя принцесса!» — подписал фотографию Александр.

Фото: Из личного архива Александра Емельненко

Напомним, в последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил в рамках боксёрского поединка и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.



Ранее сообщалось, что 16 декабря Александр проведёт поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние состоится в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

А. Емельяненко: я не блогер, я спортсмен: