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В UFC объявили соперника и дату следующего боя Нассурдина Имавова

В UFC объявили соперника и дату следующего боя Нассурдина Имавова
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Французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов проведёт следующий бой с американцем Келвином Гастелумом, сообщает пресс-служба UFC. Поединок в среднем весе возглавит турнир UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США), который состоится 15 января 2023 года.

В последнем поединке Имавов одержал победу над американцем Хоакином Бакли. Встреча прошла на турнире UFC Fight Night в Париже (Франция) и продлилась все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Нассурдину. Для французского бойца эта победа стала 12-й в смешанных единоборствах при трёх поражениях.

Отметим, что изначально Гастелум и Имавов должны были сразиться в апреле этого года на турнире UFC 273, но из-за проблем с визой у Нассурдина бой был отменён.

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