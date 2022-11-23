WBA санкционировала поединок за титул чемпиона мира в полулёгком весе

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) санкционировала поединок за титул чемпиона мира в полулёгком весе (до 57,2 кг) между мексиканцем Лео Санта Крусом (38-2-1, 19 KO) и британцем Ли Вудом (26-2, 16 KO).

Согласно постановлению, команды бойцов обязаны договориться до 12 декабря. В противном случае состоятся промоутерские торги.

Лео Санта Крусу 34 года. Боец становился чемпионом мира в легчайшем (до 53,5 кг), втором легчайшем (до 55,3 кг), полулёгком и втором полулёгком (до 59 кг) весах. В июле 2016 года он потерпел первое поражение от рук британца Карла Фрэмптона. В октябре 2020-го был тяжело нокаутирован звёздным американцем Джервонтой Дэвисом. В настоящий момент Санта Крус удерживает титул WBA Super в полулёгком дивизионе.

Ли Вуду также 34 года. Боец завоевал регулярный титул WBA в июле 2021 года, досрочно остановив в 12-м раунде китайца Сю Кэна.