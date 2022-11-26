Макгрегор обрушился с критикой на бойца UFC, заподозрившего его в употреблении допинга

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор отреагировал в социальных сетях на недавнее высказывание американского бойца полутяжёлого веса (до 93 кг) Энтони Смита, заподозрившего его в употреблении допинга.

Напомним, Смит заявил, что сроки восстановления Макгрегора после перелома ноги могут быть связаны с тем, что он уже некоторое время не проходит допинг-тестирование.

«Эта крыса высказалась о Вайдмане, который получил такую же ужасную травму и до сих пор сталкивается с осложнениями. И она беспокоится, что я смогу выздороветь и вернуться к нормальной жизни. Он, как и многие крысы в этой игре, стал бы счастливее, если бы я не смог играть со своими детьми так же, как раньше», – написал Макгрегор.

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