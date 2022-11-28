«Я во всём ему уступал». Александр Емельяненко вспомнил поражение от Филиповича в Pride

Именитый российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился воспоминаниями о бое с хорватом Мирко Филиповичем, который состоялся в августе 2004 года в Японии. Напомним, Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде.

«Это, по-моему, четвёртый бой у меня был. И он был хорош, и я… У меня не было такого опыта. Во всём я ему уступал: в профессионализме, в технике, в физической подготовленности.

Он готовился к этому бою. Это мы уезжали в какой-нибудь лагерь «Радуга», там тренировались на асфальте, на земле, на баскетбольных площадках. В соцсетях много видео. А у Кро Копа уже была команда профессиональная, зал был свой, тренер по борьбе, тренер по боксу и кикбоксингу, спарринг-партнёры профессионалы. У нас ничего не было», – сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Kimchi MMA.