«Не с футболистами дерись, а с Биволом». Журналист осудил Канело из-за Месси в разговоре

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес не избежал публичного осуждения после угрозы звёздному аргентинскому футболисту Лионелю Месси, который, по его мнению, вытер пол футболкой сборной Мексики на чемпионате мира в Катаре.

Так, журналист ESPN Дэвид Файтельсон предложил Канело во время интервью провести реванш с россиянином Дмитрием Биволом вместо того, чтобы угрожать футболисту.

Файтельсон: «Оставь Месси в покое. Сосредоточься на Биволе…»

Канело: «Я могу справиться с вами обоими за раз».

Файтельсон: «Что ж, меня ты, конечно же, нокаутируешь, но я настаиваю на Биволе. Почему ты не организовываешь реванш с Биволом и вместо этого тратишь время на дешёвые выходки? Как по мне, трусливо угрожать футболистам…»

Канело: «Трус – это ты, потому что когда я стою перед тобой, ты ведёшь себя как ангел».

Файтельсон: «А ты хочешь, чтобы я подрался с тобой? Мы отличаемся по весу. И как раз-таки Бивол не был с тобой ангелом. Дерись не с журналистами и футболистами, а с Биволом».