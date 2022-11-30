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Представитель Нейта Диаза отреагировал на его уход из UFC

Представитель Нейта Диаза отреагировал на его уход из UFC
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Зак Розенфилд, представитель американского бойца ММА Нейта Диаза, в беседе с журнилистом Ариэлем Хельвани, подтвердил, что его клиент в настоящий момент является свободным агентом. Ранее сообщалось, что Нейт покинул UFC.

Розенфилд не стал приводить подробности относительно переговоров Диаза с UFC после его боя с Тони Фергюсоном, при этом подчеркнул, что они проходили в позитивном и дружелюбном ключе.

Поединок с Фергюсоном стал последним для Диаза в UFC. В этом бою Нейт одержал победу, сумев провести удушающий приём в четвёртом раунде. До этого Диаз не выступал в лиге Даны Уайта более года, когда на турнире UFC 263 в июне 2021-го уступил представителю Великобритании Леону Эдвардсу.

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