Представитель Нейта Диаза отреагировал на его уход из UFC
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Зак Розенфилд, представитель американского бойца ММА Нейта Диаза, в беседе с журнилистом Ариэлем Хельвани, подтвердил, что его клиент в настоящий момент является свободным агентом. Ранее сообщалось, что Нейт покинул UFC.
Розенфилд не стал приводить подробности относительно переговоров Диаза с UFC после его боя с Тони Фергюсоном, при этом подчеркнул, что они проходили в позитивном и дружелюбном ключе.
Поединок с Фергюсоном стал последним для Диаза в UFC. В этом бою Нейт одержал победу, сумев провести удушающий приём в четвёртом раунде. До этого Диаз не выступал в лиге Даны Уайта более года, когда на турнире UFC 263 в июне 2021-го уступил представителю Великобритании Леону Эдвардсу.
Нейт Диаз дал пощёчину члену команды Диллона Дэниса:
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