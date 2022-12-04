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Фото: реакция Александра Усика на победу Тайсона Фьюри в поединке с Чисорой

Фото: реакция Александра Усика на победу Тайсона Фьюри в поединке с Чисорой
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Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александр Усик отреагировал на победу чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри в поединке с Дереком Чисорой.

Усик присутствовал в Лондоне на поединке. Ранее менеджер Александра Эгис Климас говорил, что рассчитывает в Лондоне завершить переговоры по возможному поединку между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Напомним, Фьюри одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде — судья остановил поединок.

Этот бой стал уже третьим очным противостоянием для Фьюри и Чисоры — в июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в десятом раунде.

Тайсон Фьюри одержал 33-ю победу в 34 поединках в карьере, ещё один его бой был завершён вничью. Дерек Чисора потерпел 13-е поражение в 45 поединках в профессиональной боксёрской карьере.

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